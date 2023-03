Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура прокомментировал дебют за лондонскую команду в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Рочдейла» (2:2).

«Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол. Конечно, я хотел победить, но я рад забить. Это был очень сложный матч, соперник играл очень хорошо. Теперь нужно готовиться к ответному матчу на «Уэмбли», — сказал Моура.

Напомним, что бразилец перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

GOL DE LUCAS MOURA!



The Brazilian scored on his first start for Spurs in the FA Cup. pic.twitter.com/rlTKlaPax7