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    • Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)

    Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)

    В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле победил «Аккрингтон Стэнли» со счетом 4:0.

    Голы у мерсисайдцев в первом тайме забили Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд. После перерыва отличились Джейден Даннс и Федерико Кьеза.

    Для «Ливерпуля» это был первый матч в турнире. «Аккрингтон Стэнли» выступает во Второй лиге – четвертом по статусу английском дивизионе.

    Англия. Кубок. 3 раунд

    Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 29; 2:0 – Александер-Арнольд, 45; 3:0 – Даннс, 76; 4:0 – Кьеза, 90.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.01.2025 17:09
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    Комментарии (1)
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    Айболид
    1736606060
    Даже не 7:0 .
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