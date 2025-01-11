Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле победил «Аккрингтон Стэнли» со счетом 4:0.

Голы у мерсисайдцев в первом тайме забили Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд. После перерыва отличились Джейден Даннс и Федерико Кьеза.

Для «Ливерпуля» это был первый матч в турнире. «Аккрингтон Стэнли» выступает во Второй лиге – четвертом по статусу английском дивизионе.

Англия. Кубок. 3 раунд

Ливерпуль – Аккрингтон Стэнли – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жота, 29; 2:0 – Александер-Арнольд, 45; 3:0 – Даннс, 76; 4:0 – Кьеза, 90.

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