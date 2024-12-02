Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут 11-12 января.
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
«Эксетер» – «Оксфорд»
«Лейтон Ориент» – «Дерби»
«Норвич» – «Брайтон»
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»
«Миллуолл» – «Дагенхэм»
«Ливерпуль» – «Аккрингтон Стэнли»
«Бристоль Сити» – «Вулверхэмптон»
«Челси» – «Моркэм»
«Мидлсбро» – Блэкберн»
«Мэнсфилд» – «Уиган»
«Тэмуорт» – «Тоттенхэм»
«Халл Сити» – «Донкастер»
«Лестер» – «Куинз Парк Рейнджерс»
«Брентфорд» – «Плимут»
«Ковентри» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Эвертон» – «Питерборо»
«Уиком» – «Портсмут»
«Бирмингем» – «Линкольн Сити»
«Лидс» – «Хэррогит»
«Ноттингем Форест» – «Лутон Таун»
«Кристал Пэлас» – «Стокпорт»