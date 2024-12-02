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    • Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» и другие пары

    Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии: «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» и другие пары

    Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии турнира пройдут 11-12 января.

    «Саутгемптон»«Суонси»

    «Арсенал»«Манчестер Юнайтед»

    «Эксетер» – «Оксфорд»

    «Лейтон Ориент» – «Дерби»

    «Рединг»«Бернли»

    «Астон Вилла»«Вест Хэм»

    «Норвич» – «Брайтон»

    «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

    «Миллуолл» – «Дагенхэм»

    «Ливерпуль»«Аккрингтон Стэнли»

    «Бристоль Сити»«Вулверхэмптон»

    «Престон»«Чарльтон»

    «Челси» – «Моркэм»

    «Мидлсбро» – Блэкберн»

    «Борнмут»«Вест Бромвич»

    «Мэнсфилд» – «Уиган»

    «Тэмуорт» – «Тоттенхэм»

    «Халл Сити» – «Донкастер»

    «Сандерленд»«Сток Сити»

    «Лестер»«Куинз Парк Рейнджерс»

    «Брентфорд» – «Плимут»

    «Ковентри» – «Шеффилд Уэнсдей»

    «Ньюкасл»«Бромли»

    «Эвертон» – «Питерборо»

    «Уиком» – «Портсмут»

    «Бирмингем» – «Линкольн Сити»

    «Лидс» – «Хэррогит»

    «Ноттингем Форест»«Лутон Таун»

    «Шеффилд Юнайтед»«Кардифф»

    «Ипсвич»«Бристоль Роверс»

    «Фулхэм»«Уотфорд»

    «Кристал Пэлас» – «Стокпорт»

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    Источник: The Guardian

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    02.12.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1733172346
    У них всегда так , обязательно на ранней стадии , кто то вынужденно выходит…
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