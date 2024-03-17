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    • Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем» со счетом 4:3

    Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем» со счетом 4:3

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Ливерпулем».

    • «МЮ» выиграл в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 4:3.
    • В полуфинале турнира команда сыграет с «Ковентри».

    «Чтобы выйти в финал, «МЮ» должен выиграть у «Ковентри», мы должны сыграть на максимуме своих возможностей. Мы видели, что у «Ковентри» отличный дух, отличный менталитет. Мы будем готовиться изо всех сил, чтобы сыграть в финале.

    Первые 30 минут были лучшими за весь наш сезон, мы действовали как команда, но потом у нас появились разрывы между линиями, а этого нельзя допускать против одной из лучших команд Европы. Они переиграли нас. Мы внесли изменения, рискнули, и игроки были на высоте. Их отношение было великолепным, они верили в победу», – сказал тен Хаг.

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    Источник: BBC

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    17.03.2024 22:52
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