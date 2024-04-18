В Англии изменили формат проведения Кубка

С сезона-2024/25 переигровки матчей Кубка Англии в случае ничьей в первой встрече будут отменены на всех стадиях турнира.
В текущем формате турнира такие переигровки предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й. В 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.
Клубы АПЛ вступают в борьбу с 3-го раунда.
Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и АПЛ и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах УЕФА.
Также в рамках соглашения все матчи Кубка Англии, включая игры 5-го раунда, будут проводиться по выходным.
Финал Кубка Англии будет назначаться на предпоследние выходные сезона АПЛ.
- В полуфиналах текущего розыгрыша 20-21 апреля сыграют «Ковентри Сити» – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Челси».
- Финал в 2024 году запланирован на 25 мая.