Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти.

В основное время встреча закончилась вничью 3:3, причем гости вели в счете 3:0 по ходу встречи. В дополнительное время команды не забили голов. В серии пенальти клуб Премьер-лиги взял верх над соперником из Чемпионшипа со счетом 4:2.

В финале «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 25 мая.

Англия. Кубок. 1/2 финала.

Ковентри Сити – Манчестер Юнайтед – 3:3 (0:2, 3:1, 0:0). Пенальти – 2:4

Голы: 0:1 – Мактоминей, 23; 0:2 – Магуайр, 45+1; 0:3 – Фернандеш, 58; 1:3 – Симмс, 71; 2:3 – О’Харе, 79; 3:3 – Райт, 90+5 (с пенальти).

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