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    • Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

    Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг по итогам полуфинального матча Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, по пенальти 4:2)

    «Потрясающий матч, но и странный. Мы полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но мы проявили стойкость и одержали победу по пенальти. Контролировали игру 75 минут, а за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри».

    Нам нужно прибавлять. Мы много об этом говорим. Для начала нужно поставить себя в выигрышное положение, но затем нужно довести дело до конца. Но мы в такие моменты совершаем ошибки и не выполняем обязанности.

    Нельзя сказать, что у этой команды неправильный менталитет, потому что сегодня мы проявили свой характер, но в финальной части игры не хватало дисциплины. Нам нужно держать мяч, делать правильные передачи, стремиться забить и также надежно обороняться. Дело во взаимодействии – его нужно улучшить.

    Перед пенальти я сказал игрокам придерживаться плана. Я был уверен, что мы победим. Каземиро обычно забивает, мы здорово тренируем пенальти», – сказал тен Хаг в эфире ITV.

    • По ходу матча «МЮ» вел в счете 3:0.
    • В финале «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 25 мая.

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    Источник: «Бомбардир»

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