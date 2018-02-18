Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде разошелся миром с «Рочдейлом» – 2:2.

Голами в составе «шпор» отметились Лукас Моура и Гарри Кейн.

Отметим, что «Рочдейл» выступает в третьем дивизионе Англии. Теперь команды проведут переигровку.

Кубок Англии. 1/8 финала

Рочдейл – Тоттенхэм – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хендерсон, 45; 1:1 – Моура, 59; 1:2 – Кейн, 88 (с пенальти); 2:2 – Дэвис.

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