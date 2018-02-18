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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»

    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде разошелся миром с «Рочдейлом» – 2:2.

    Голами в составе «шпор» отметились Лукас Моура и Гарри Кейн.

    Отметим, что «Рочдейл» выступает в третьем дивизионе Англии. Теперь команды проведут переигровку.

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Рочдейл – Тоттенхэм – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хендерсон, 45; 1:1 – Моура, 59; 1:2 – Кейн, 88 (с пенальти); 2:2 – Дэвис.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 20:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:12

      ну вот и показатель что клубы из низов бьются за кубок нисколько не хуже чем топовые, звездные команды и просто не будет никому.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 19 февраля 2018, 01:34

      Эй, бомбардир, на какой минуте Дэвис забил?
      Опять проверять на других сайтах! Лохи!
      ТЁТЯ ВАЛЯ ПРОТИВ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7

      skvartef 18 февраля 2018, 21:43

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 21:37

      Это к вопросу о том, что абсолютно любая команда может, хотя бы в одной игре, противостоять несопостовимому сопернику!!

      5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 18 февраля 2018, 21:14

      заколупали ретрограды своими переигровками, есть же масса достойных решений данного вопроса...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 февраля 2018, 21:14

      имей дело с Рочдейлом крепкий орешек оказался показал зубы этому тоттему

      3
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