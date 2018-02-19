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Рочдейл - Тоттенхэм

18.02.2018, Воскресенье, 19:00 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/8 финала Рочдейл - Тоттенхэм
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