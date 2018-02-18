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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Тоттенхэм
Рочдейл - Тоттенхэм: обзор матча 18 февраля 2018
Рочдейл
18.02.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
59'
Л. Моура
88'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рочдейл - Тоттенхэм
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
64'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
М. Сиссоко
Начало матча
Статистика матча Рочдейл - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Спортлэнд
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