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Шрусбери Таун - Бристоль Сити

14.01.2020, Вторник, 22:45 мск Шрусбери, стадион Гринхаус Мидоу Англия. Кубок, 1/32 финала Шрусбери Таун - Бристоль Сити
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
4 января, суббота 15:31 Бристоль Сити 1:1 Шрусбери Таун
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