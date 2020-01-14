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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Бристоль Сити
Шрусбери Таун - Бристоль Сити: обзор матча 14 января 2020
Шрусбери Таун
14.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Мерфи
90'
+5
36'
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
Ш. Госс
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
1
Джо Мерфи
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
10
Томми Роуи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шрусбери Таун
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-1
1
Мерфи
13
Голбоурн
22
Лав
6
Эбанкс-Лэнделл
16
Госс
3-4-3
32
Хант
5
Уилльямс
17
Бэйкер
10
Роуи
6
Надь
8
Браунхилл
17
Элиассон
18
Дьедиу
18
Вайманн
35
Патерсон
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Бристоль Сити
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шрусбери Таун - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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