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  • «Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»

«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»

9 января 2022, 15:21
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восстановился от коронавируса. Он будет присутствовать на матче 1/32 финала Кубка Англии против «Шрусбери».

«Я в порядке и возвращаюсь к работе. Спасибо богу за вакцину. Я чувствовал себя не очень хорошо, но переболел в легкой форме.

Все прошло хорошо, потому что посчастливилось получить несколько доз прививки», – сказал Клопп.

  • Клопп был в изоляции с 1 января.
  • Матч со «Шрусбери» начнется в 17:00.
  • Клопп ранее публично призывал людей вакцинироваться.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Ливерпуль Шрусбери Таун Клопп Юрген
Комментарии (5)
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Черкизовский Кот
1641740537
Учёные: "Ну да, ну да..."
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R_a_i_n
1641740835
Какому богу?? Вакцину бог сделал?? Или учёные?
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LiveChelsea
1641741391
Сколько за рекламу получил интересно?
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portero
1641743907
Думал что бог и вакцина несовместимые вещи, ан нет настали времена бизнеса, можно всё...
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Hektor 84
1641758782
Клопа поди чабан покусал! Дурь начинает гнать.
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