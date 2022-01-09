«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восстановился от коронавируса. Он будет присутствовать на матче 1/32 финала Кубка Англии против «Шрусбери».
«Я в порядке и возвращаюсь к работе. Спасибо богу за вакцину. Я чувствовал себя не очень хорошо, но переболел в легкой форме.
Все прошло хорошо, потому что посчастливилось получить несколько доз прививки», – сказал Клопп.
- Клопп был в изоляции с 1 января.
- Матч со «Шрусбери» начнется в 17:00.
- Клопп ранее публично призывал людей вакцинироваться.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»