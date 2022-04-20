«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»

Один из фанатов во время матча 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (4:0) сравнил манчестерцев со «Шрусбери». Команда из Лиги 1 играла с ливерпульцами на «Энфилде» в третьем раунде Кубка Англии (1:4).
«Мы выглядим на «Энфилде», как «Шрусбери», – написал болельщик «МЮ».
«Мы забили на «Энфилде» в этом сезоне. Вы – нет. Уровни», – ответил «Шрусбери».
- «Шрусбери» в Лиге 1 идет на 17-м месте.
- «Ливерпуль» победил «МЮ» в обоих матчах сезона АПЛ с общим счетом 9:0.
- «МЮ» идет в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.
Источник: твиттер «Шрусбери»