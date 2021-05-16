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    Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала

    Закончились два матча 1/32 финала Кубка Англии.

    «Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун». Забили Фабиньо (дубль), Роберто Фирмино и 17-летний Кейд Гордон.

    «Тоттенхэм» обыграл «Моркамб». Голы на счету Гарри Уинкса, Лукаса Муоры и Гарри Кейна.

    Англия. Кубок. 1/32 финала

    Ливерпуль – Шрусбери Таун – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Удо, 27; 1:1 – Гордон, 34; 2:1 – Фабиньо, 44 (с пенальти); 3:1 – Фирмино, 78; 4:1 – Фабиньо, 90+3.

    Тоттенхэм – Моркамб – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – О'Коннор, 33; 1:1 – Уинкс, 74; 2:1 – Моура, 86; 3:1 – Кейн, 88.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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