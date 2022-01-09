Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала

Закончились два матча 1/32 финала Кубка Англии.
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун». Забили Фабиньо (дубль), Роберто Фирмино и 17-летний Кейд Гордон.
«Тоттенхэм» обыграл «Моркамб». Голы на счету Гарри Уинкса, Лукаса Муоры и Гарри Кейна.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Ливерпуль – Шрусбери Таун – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Удо, 27; 1:1 – Гордон, 34; 2:1 – Фабиньо, 44 (с пенальти); 3:1 – Фирмино, 78; 4:1 – Фабиньо, 90+3.
Тоттенхэм – Моркамб – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – О'Коннор, 33; 1:1 – Уинкс, 74; 2:1 – Моура, 86; 3:1 – Кейн, 88.
Источник: «Бомбардир»