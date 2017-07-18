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    Товарищеский матч. «Халл Сити» обыграл «Бристоль», победа стала для «тигров» первой при Слуцком

    Контрольный матч «Халл Сити»«Бристоль Роверс» завершился победой команды Леонида Слуцкого со счетом 2:1. В составе «тигров» отличились Абель Эрнандес и Харрод Боуэн. За команду третьего дивизиона Англии забил Рори Гаффни.

    Для экс-главного тренера сборной России победа стала первой в новой должности. В дебютном матче Слуцкого «Халл» уступил «Оксфорду».

    Товарищеский матч.

    Халл Сити – Бристоль Роверс – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гаффни, 51; 1:1 – Эрнандес, 67; 2:1 – Боуэн, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 22:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 июля 2017, 00:56

      Слуцкий МОЛОДЕЦ , сделает Халл чемпионом сраной Англии и вернётся в ЦСКА !

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 июля 2017, 23:50

      Как бы он начал с поражением....

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 июля 2017, 23:02

      С почином, так держать Леонид Викторович!!!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 июля 2017, 22:59

      Начало победам положено, так и держаться! Удачи!

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июля 2017, 22:55

      Леонид Викторович ,с первой победой Вас!!!! Удачи и успехов в вашем не легком деле.

      5
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