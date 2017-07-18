Товарищеский матч. «Халл Сити» обыграл «Бристоль», победа стала для «тигров» первой при Слуцком

Слуцкий МОЛОДЕЦ , сделает Халл чемпионом сраной Англии и вернётся в ЦСКА !
Контрольный матч «Халл Сити» – «Бристоль Роверс» завершился победой команды Леонида Слуцкого со счетом 2:1. В составе «тигров» отличились Абель Эрнандес и Харрод Боуэн. За команду третьего дивизиона Англии забил Рори Гаффни.
Для экс-главного тренера сборной России победа стала первой в новой должности. В дебютном матче Слуцкого «Халл» уступил «Оксфорду».
Товарищеский матч.
Халл Сити – Бристоль Роверс – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Гаффни, 51; 1:1 – Эрнандес, 67; 2:1 – Боуэн, 88.