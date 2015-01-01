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Ньюпорт Каунти
Результаты
€ 1 млн
Ньюпорт Каунти - результаты матчей
Ньюпорт
Англия. Вторая лига
Стадион:
Родни Парад
Сайт:
http://www.newport-county.co.uk
Тренер:
Грэм Кофлан
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Англия. Вторая лига. 2026/2027
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Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
12.09 | 17:00
Ньюпорт Каунти
1 : 1
Флитвуд
05.09 | 17:00
Нортгемптон Таун
1 : 0
Ньюпорт Каунти
01.09 | 21:45
Солфорд Сити
2 : 1
Ньюпорт Каунти
29.08 | 17:00
Ньюпорт Каунти
2 : 2
Транмер
22.08 | 14:30
Бристоль Роверс
5 : 3
Ньюпорт Каунти
15.08 | 14:30
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Рочдейл
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