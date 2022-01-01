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Англия. Вторая лига
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Ньюпорт Каунти
Состав
€ 1 млн
Ньюпорт Каунти - состав команды
Ньюпорт
Англия. Вторая лига
Стадион:
Родни Парад
Сайт:
http://www.newport-county.co.uk
Тренер:
Грэм Кофлан
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Тернер Джейк
Вра
27
€ 0.1 млн
1
Jordan Wright
Вра
-
33
Shaun MacDonald
Вра
-
16
Якоб Мэтти
Защ
25
€ 0.4 млн
22
Норман Кэмерон
Защ
30
€ 0.15 млн
3
Дрисколл-Гленнон Энтони
Защ
26
€ 0.15 млн
22
Огуннейе Хабиб
Защ
20
€ 0.075 млн
5
Кларк Джеймс
Защ
36
€ 0.05 млн
32
Jaden Warner
Защ
-
5
Lee Jenkins
Защ
-
4
Kyle Cameron
Защ
-
3
Thomas Davies
Защ
-
34
Dan Sassi
Защ
-
24
Дибли-Диас Мэтт
Пол
22
€ 0.225 млн
8
Смит Мэтт
Пол
26
€ 0.15 млн
14
Kai Whitmore
Пол
-
23
Michael Reindorf
Пол
-
22
Джеймисон Льюис
Нап
24
€ 0.1 млн
19
Гарнер Джерард
Нап
27
€ 0.1 млн
27
Доидж Кристиан
Нап
34
-
6
Ciaran Brennan
Нап
-
21
Tanatswa Nyakuhwa
Нап
-
29
Keenan Patten
Нап
-
16
James Crole
Нап
-
2
Cameron Evans
Нап
-
21
Michael Spellman
Нап
-
23
Michael Adu-Poku
Нап
-
10
Harrison Biggins
Нап
-
7
Kieron Evans
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 4, нападающих: 12
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