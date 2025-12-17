Стало известно, почему «Динамо» до сих пор не утвердило нового тренера

В «Динамо» бюрократические сложности с утверждением нового тренера.
«Динамо» сегодня никого не утвердят. Потому что слишком много утверждальщиков. Как и всегда все хотят своего, но свой устраивает не всех», – написал автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
- «Динамо» с 21 очком после 18 туров находится на 10‑м месте в РПЛ.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина