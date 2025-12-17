ВЦИОМ раскрыл результаты опроса болельщиков по отношению к лимиту в РПЛ

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса футбольных болельщиков об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Согласно результатам декабрьского исследования АЦ ВЦИОМ, среди российских болельщиков наблюдается достаточно высокий интерес к матчам российской Премьер-лиги; они входят в топ-3 наиболее популярных матчей в изучаемой целевой аудитории (35%), уступая лишь международным турнирам и матчам сборной России.

При этом трое из десяти опрошенных футбольных болельщиков следят за матчами РПЛ регулярно – раз в два-три тура и чаще (30%).

Больше всего зрителей матчей российской Премьер-лиги привлекают возможность болеть за любимый клуб (44%), увлекательная борьба клубов (37%) и возможность следить за сильными российскими игроками (37%, аналогичный ответ про иностранных игроков опрошенные давали втрое реже – 12%).

Полученные данные показывают, что интерес аудитории к РПЛ формируется прежде всего вокруг российских игроков, а не легионеров.

Отношение футбольных болельщиков к приглашению иностранных игроков неоднозначное: 32% высказываются положительно, 30% – нейтрально и 36% – отрицательно. Оценивая отношение большинства болельщиков к присутствию легионеров в их любимом клубе, опрошенные чаще всего называют его позитивным (37%), 27% – нейтральным, и лишь 17% – негативным.

Несмотря на общее неоднозначное отношение, среди опрошенных российских футбольных болельщиков по ряду критериев преобладают позитивные оценки роли легионеров в российском футболе.

В частности, иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество турнира (49%), их участие добавляет чемпионату зрелищности, а игре – яркости (60%).

Кроме того, они позитивно влияют на подготовку российских футболистов: повышают конкуренцию внутри команд, что способствует развитию российских футболистов (57%) и росту уровня игры молодых российских футболистов (52%).

Две трети респондентов допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола (67%), при этом большинство одновременно признают позитивную роль легионеров в системе.

В российском футболе периодически уточняются условия для привлечения иностранных игроков. В настоящее время активно обсуждается инициатива по ужесточению лимита на легионеров в российской Премьер-лиге: десять легионеров на сезон и пять – на поле.

Среди российских болельщиков отсутствует консенсус в отношении важности предложенной инициативы: почти каждый второй опрошенный считает для себя важным вопрос о лимитах на легионеров (46%), почти столько же – неважным (43%).

Рассуждая о возможных последствиях ужесточения лимитов, респонденты указывали как на потенциальные преимущества, так и на возможные риски.

В качестве потенциальных плюсов от ужесточения лимитов респонденты видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), долгосрочное развитие отечественного футбола (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания клубов к внутренним академиям и школам (27%).

Среди заметных потенциальных минусов чаще всего называют рост зарплат российских футболистов, не связанный с повышением качества их игры (27%), падение уровня игры (23%) и снижение конкуренции для российских игроков (22%). Таким образом, опрошенные дают ясно понять, что будущее российского футбола важнее любых споров о лимитах.

Вопрос о регулировании легионеров для российских болельщиков скорее периферийный, ждать «чудес» от одной-единственной меры, по-видимому, не стоит. Развитие российского футбола – игра вдолгую, требующая системного подхода и комплексных решений по всем фронтам, а не точечных ограничений», – говорится в сообщении ВЦИОМ.