Представитель шейхов рассказал, зачем они хотят купить клуб из России

Представитель эмиратского фонда No Limits Sports Эрик Алонсо рассказал о желании приобрести клуб из РФ.

Главная цель инвесторов – выращивать российских игроков и продавать их по всему миру.

«Несмотря на текущие сложности, Россия остается страной с богатой футбольной культурой, фанатами и клубами с историей и потенциалом. Мы ищем проекты, где можем привнести экспертизу, профессионализм и долгосрочное видение.

Конечно, ограничения, связанные с санкциями, заставляют нас быть более осторожными, но они не мешают нам рассматривать возможности, которые соответствуют нашим целям.

Мы исследуем возможности по всей стране – речь идет не только о приобретении кого-то из топовых московских клубов, но и об инвестициях в региональные команды РПЛ/ФНЛ с высоким потенциалом. Более того, мы хотим создать профессиональную академию для развития российских талантов.

Россия растит хороших футболистов и наша задача – помочь им засиять на мировой арене. Речь идет о создании эффективной структуры, в которой будут развиваться футболисты. Россия обладает огромным потенциалом, и No Limits хочет стать частью следующего поколения спортивного развития здесь», – сказал Алонсо.