  Представитель шейхов рассказал, зачем они хотят купить клуб из России

Представитель шейхов рассказал, зачем они хотят купить клуб из России

Вчера, 09:30
14

Представитель эмиратского фонда No Limits Sports Эрик Алонсо рассказал о желании приобрести клуб из РФ.

Главная цель инвесторов – выращивать российских игроков и продавать их по всему миру.

«Несмотря на текущие сложности, Россия остается страной с богатой футбольной культурой, фанатами и клубами с историей и потенциалом. Мы ищем проекты, где можем привнести экспертизу, профессионализм и долгосрочное видение.

Конечно, ограничения, связанные с санкциями, заставляют нас быть более осторожными, но они не мешают нам рассматривать возможности, которые соответствуют нашим целям.

Мы исследуем возможности по всей стране – речь идет не только о приобретении кого-то из топовых московских клубов, но и об инвестициях в региональные команды РПЛ/ФНЛ с высоким потенциалом. Более того, мы хотим создать профессиональную академию для развития российских талантов.

Россия растит хороших футболистов и наша задача – помочь им засиять на мировой арене. Речь идет о создании эффективной структуры, в которой будут развиваться футболисты. Россия обладает огромным потенциалом, и No Limits хочет стать частью следующего поколения спортивного развития здесь», – сказал Алонсо.

  • За евразийское направление в инвестиционном фонде отвечает бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
  • Он говорил, что на проведение сделки понадобится не менее полутора лет.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1765953878
Выращивать российских игроков... Вряд ли шейхи справятся с такой задачей.
Ответить
biber.ru
1765954261
Может заграница и поможет, от своих только слова.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1765954490
Красивые мечты, НО у нас РОССИЯ!!! ))) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
bset
1765955389
То есть у шейхов есть интерес инвестировать в реагиональные команды, а у россиян интереса нет. Интересно)
Ответить
СильныйМозг
1765956559
Зажрались, деньги девать некуда. :)))
Ответить
рылы
1765957299
закрыть наш рынок от арабов и китайцев.
Ответить
sochi-2013
1765962071
давай в Сочи
Ответить
Foxitkuban
1765962804
Ну, так-то африканский континент имеет гораздо более высокий потенциал. И проблем меньше.
Ответить
bes 2
1765973713
Россия сама не умеет выращивать талантливых игроков в товарном количестве, арабы возьмутся.
Ответить
