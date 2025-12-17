Орлов высказался об интересе «Зенита» к игроку «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что «Зениту» интересен защитник «Спартака» Даниил Денисов.

– Так как бюджет «Зенита» будет урезан, то это не значит, что нужно интересоваться слабыми игроками, у которых заканчиваются контракты, особенно питерскими, – Денисовым из «Спартака», например. Кругового прошляпили, а Денисова только ленивый не критиковал. Семак не Галактионов, который реанимирует условных Бакаева и Руденко.

– Денисов спартаковский, наш воспитанник. Да нет… Что один, что другой из перечисленных вообще не нужны «Зениту». Клуб, учитывая юбилейный сезон, найдeт средства на точечные усиления, на одно-два. Можно кого-то продать и отправить кого-то в аренду за деньги. Это уже бизнес, это «Зенит» будет сам решать, и у них есть возможность.