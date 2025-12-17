Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов высказался об интересе «Зенита» к игроку «Спартака»

Вчера, 11:59
10

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что «Зениту» интересен защитник «Спартака» Даниил Денисов.

– Так как бюджет «Зенита» будет урезан, то это не значит, что нужно интересоваться слабыми игроками, у которых заканчиваются контракты, особенно питерскими, – Денисовым из «Спартака», например. Кругового прошляпили, а Денисова только ленивый не критиковал. Семак не Галактионов, который реанимирует условных Бакаева и Руденко.

– Денисов спартаковский, наш воспитанник. Да нет… Что один, что другой из перечисленных вообще не нужны «Зениту». Клуб, учитывая юбилейный сезон, найдeт средства на точечные усиления, на одно-два. Можно кого-то продать и отправить кого-то в аренду за деньги. Это уже бизнес, это «Зенит» будет сам решать, и у них есть возможность.

  • 23-летний Денисов в этом сезоне провел за «Спартак» 25 матчей, отметился 1 ассистом.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Срок контракта игрока с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.

Еще по теме:
Бразильский клуб просрочил выплату денег «Зениту» 2
Семин ответил, оправдал ли его ожидания Соболев в «Зените»
Самые подорожавшие футболисты РПЛ 1
Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1765963568
Самый непредвзятый комментатор)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765964449
интересно, в следующем году пойдут на третий круг празднования псевдо-юбилея? Или через этого дегенерата озвучат какую-нибудь отмазку, мол уже давно отпраздновали, а вы даже и не заметили...
Ответить
Красногвардейчик
1765965826
Ахахаха....юбилейный сезон....ахахахаха, бо...ж-хохляцкий тоже мантру медведевскую повторяет)))
Ответить
NewLife
1765967756
Шо, опять юбилейный ? Я столько пить не могу))
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765971140
Денисов не потянет. Не уровень Зенита. Его потолок лузеры, такие как срамтак с 6 места и ниже. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1765972071
Не ценят своего воспитанника. Денисов это отличное точечное усиление. десять голов с его позиции в каждом сезоне гарантированы а если карта правильно ляжет то может и пятнашка залететь.
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 