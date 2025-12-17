Семин ответил, оправдал ли его ожидания Соболев в «Зените»

Юрий Семин прокомментировал положение нападающего Александра Соболева в «Зените».
– К «Зениту» есть вопросы?
– В команде Семака собраны игроки очень высокого уровня. Но они не показывают сегодня весь свой потенциал. Отсюда и перепады.
При этом считаю, что клуб не совершил трансферных ошибок. Имею в виду легионеров.
– А если говорить о Соболеве?
– Время покажет. Если он частенько остается в запасе, значит, к нему возникают вопросы. Соболев должен сам в себе разобраться.
Одно дело – перейти в «Зенит», другое – стабильно играть в нем. В Питере никто тебе так просто место не освободит.
Я думал, он будет больше пользы приносить «Зениту». Все-таки питерцы нередко атакуют флангами, выполняют подачи на рослых нападающих.
Но пока у Соболева все идет со скрипом. Повторюсь, в «Зените» надо каждый день конкурировать за место под солнцем.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.