Бубнов оценил вариант с назначением Черчесова в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Александр Бубнов прокомментировал вариант с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

– А ты слышал сейчас? Станислав Саламович [Черчесов] сказал: «Ко мне «Зенит» не обращался, и «Милан», а когда пищи нет, то и нечего есть», – как всегда он образно выразился. О «Спартаке» он вообще не разговаривал. И о «Динамо» тоже не разговаривал. А его пихали, куда только ни пихали: и в «Динамо», и в «Спартак», и в сборную.

– Так Черчесов может возглавить «Динамо».

– Ну да, пускай возглавит сначала. Ты в курсе дела, что все футболисты московского «Динамо» – за Гусева, ты слышал это? И после этого Черчесов придeт, да? (Смеется).

– Сейчас две кандидатуры реальных: Ролан Гусев и Станислав Черчесов.

– Да, но самое реальное из этих – Гусев. Потому что все игроки – за него. «Динамо» хочет конфликт снова? А Черчесов может их там всех построить. Получите, берите Черчесова. И ещe заплатите неустойку «Ахмату».

– А чем закончится история «Динамо», если они оставят Гусева главным тренером до конца чемпионата?

– Ничем, ничем. Они даже седьмое место не займут, о котором я говорил. Где-то 8-10-е, вот так вот.