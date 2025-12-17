Введите ваш ник на сайте
Бубнов оценил вариант с назначением Черчесова в «Динамо»

Вчера, 11:33
4

Бывший защитник «Динамо» Александр Бубнов прокомментировал вариант с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

– А ты слышал сейчас? Станислав Саламович [Черчесов] сказал: «Ко мне «Зенит» не обращался, и «Милан», а когда пищи нет, то и нечего есть», – как всегда он образно выразился. О «Спартаке» он вообще не разговаривал. И о «Динамо» тоже не разговаривал. А его пихали, куда только ни пихали: и в «Динамо», и в «Спартак», и в сборную.

– Так Черчесов может возглавить «Динамо».

– Ну да, пускай возглавит сначала. Ты в курсе дела, что все футболисты московского «Динамо» – за Гусева, ты слышал это? И после этого Черчесов придeт, да? (Смеется).

– Сейчас две кандидатуры реальных: Ролан Гусев и Станислав Черчесов.

– Да, но самое реальное из этих – Гусев. Потому что все игроки – за него. «Динамо» хочет конфликт снова? А Черчесов может их там всех построить. Получите, берите Черчесова. И ещe заплатите неустойку «Ахмату».

– А чем закончится история «Динамо», если они оставят Гусева главным тренером до конца чемпионата?

– Ничем, ничем. Они даже седьмое место не займут, о котором я говорил. Где-то 8-10-е, вот так вот.

  • Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
  • «Динамо» с 21 очком после 18 туров находится на 10‑м месте в РПЛ.
  • Станислав Черчесов занимает пост главного тренера «Ахмата».

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Черчесов Станислав Гусев Ролан Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765961730
Зато весело.Пусть и не всем.
Ответить
рылы
1765963914
по факту, ССаЧ выдал только один матч, в котором обыграл зенит 1:0 (это была его первая игра в роли тренера, обычно так и бывает, что в первой игре всё с ног на голову). ну случилось - и случилось. а потом у них столько поражений было, не сосчитать. 4 гола от сочи на своём поле - это вообще жесть какая-то.
Ответить
exreporter
1765965486
Надо ли ему самому это. Идти сейчас под давление в точку кипения. Где какая-нибудь засушливая ничья или серия "без поражений" уже не будет подвигом.
Ответить
neim
1765982629
А что, разве Динамо не в состоянии пододвинуть Рубин, у которого всего лишь на два очка больше ? А тем более Акрон с Ахматом. Ну да, Спартак догнать будет совсем не просто и скорее всего и не возможно. У Бубнова совсем плохо с предсказаниями, гонит не по детски !
Ответить
