Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Александр Мостовой назвал главное качество, которым должен обладать новый тренер «Спартака».

В ноябре клуб уволил Деяна Станковича.

Вместо серба команду временно возглавил Вадим Романов.

Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

«Неважно, иностранец это или россиянин. Главное, чтобы тренер был футбольным человеком.

Доходит до абсурда: люди, которые никогда не играли в футбол, учат других и раздают советы.

Представьте, что я привожу сына заниматься музыкой, а преподаватель говорит: «Я учитель, но играть на этом инструменте не умею». Как такое возможно?

А в футболе у нас подобное почему-то считается нормальным. Да, бывают редкие исключения, но в целом так быть не должно», – заявил Мостовой.