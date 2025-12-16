Введите ваш ник на сайте
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку»

16 декабря, 23:54
9

Александр Мостовой назвал главное качество, которым должен обладать новый тренер «Спартака».

  • В ноябре клуб уволил Деяна Станковича.
  • Вместо серба команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

«Неважно, иностранец это или россиянин. Главное, чтобы тренер был футбольным человеком.

Доходит до абсурда: люди, которые никогда не играли в футбол, учат других и раздают советы.

Представьте, что я привожу сына заниматься музыкой, а преподаватель говорит: «Я учитель, но играть на этом инструменте не умею». Как такое возможно?

А в футболе у нас подобное почему-то считается нормальным. Да, бывают редкие исключения, но в целом так быть не должно», – заявил Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765919803
Как ты думаешь, дирижёр симфонического оркестра на скольких инструментах умеет играть? Там примерно 16 типов инструментов из четырёх групп.Как правило, ранее все они выходили из "первой скрипки". Сейчас "дирижёр" отдельная музыкальная профессия.
Ответить
NewLife
1765921084
Прикинь, люди, которые никогда не рожали, работают гинекологами, а инженеры, которые никогда лопату в руках не держали, учат других рыть метро, люди, которые никогда не употребляли наркоту, борются с наркоманией и тд) Я уже писал, применительно к профессиональному футболу слово "тренер" устарело. В Англии, например, эта функция давно уже называется "менеджер", что соответствует характеру выпоняемой работы. Ты устарел Санек, чеши на срач тв, там тебя поймут.
Ответить
алдан2014
1765927523
Журналистам не надоели самим,одинаковые ответы Мостового?
Ответить
ilya-ilya-google
1765930177
Прикинь приходишь к онкологу, а он раком никогда не болел, как он может лечить?
Ответить
Krics
1765936104
Тупой, ещё тупее, однако.
Ответить
Vladimir61
1765943849
По мнению Мостового Спартаку нужен Мостовой!
Ответить
oyabun
1765949435
Какая то заевшая пластинка у Мостового. Было это уже неоднократно. Вот его любимый Станкович был суперфутболист и что? Сильно помогло оно ему стать классным тренером? Как видим, не очень.
Ответить
k611
1765950630
По мнению Мостового - Абаскаль не футбольный человек, Станкович в футбол играл на высоком уровне. Как тренера того и другого из Спартака попросили из-за печальных результатов и игры. А Мостовой по прежнему убеждён что его теория работает... Ну глупость же несусветная.
Ответить
bset
1765955713
Не футбольные Слуцкий и Мусаев брали чемпионства, а этот футбольный только языком трепать)) И да, футбол такой спорт, что в него умеют играть плюс-минус все. Или что такое "футбольный" - это чтоб в топ-5 европейских чемпионатов поиграл?
Ответить
