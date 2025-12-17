Вера выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Стало известно, под каким номером будет выступать за «Локомотив» полузащитник Лукас Вера.
Он выбрал цифру «32», поскольку «23» занята Сесаром Монтесом.
Сообщалось, что стороны заключат контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн рублей в месяц и крупными подъемными.
- Вера – свободный агент.
- В сентябре он расторг договор с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ.
- В РПЛ хавбек выступал за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова