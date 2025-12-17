Вера выбрал игровой номер в «Локомотиве»

Стало известно, под каким номером будет выступать за «Локомотив» полузащитник Лукас Вера.

Он выбрал цифру «32», поскольку «23» занята Сесаром Монтесом.

Сообщалось, что стороны заключат контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн рублей в месяц и крупными подъемными.