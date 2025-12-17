Вера прокомментировал переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Вера высказался после заключения контракта с московским клубом.
«Я очень рад. Давно хотел сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал.
Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона.
Я знаю несколько игроков «Локомотива». Играли один год в «Химках» с Бакаевым и Руденко. С Воробьевым неплохо отыграли вместе два года в «Оренбурге».
Уверен, что такое прошлое поможет адаптироваться в новом коллективе. А пока жду начала тренировок и дня, когда смогу надеть игровую майку.
Задачи простые. В личном плане – поскорее вернуться на поле. В командном плане – занять достойное место в чемпионате.
Понимаю, что прихожу в команду уже в разгар сезона, но верю, что вместе мы сможем сделать качественный скачок», – заявил Вера.
- «Локо» подписал с аргентинцем контракт до 2028 года.
- 28-летний полузащитник был свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.