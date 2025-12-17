Вера прокомментировал переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Вера высказался после заключения контракта с московским клубом.

«Я очень рад. Давно хотел сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал.

Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона.

Я знаю несколько игроков «Локомотива». Играли один год в «Химках» с Бакаевым и Руденко. С Воробьевым неплохо отыграли вместе два года в «Оренбурге».

Уверен, что такое прошлое поможет адаптироваться в новом коллективе. А пока жду начала тренировок и дня, когда смогу надеть игровую майку.

Задачи простые. В личном плане – поскорее вернуться на поле. В командном плане – занять достойное место в чемпионате.

Понимаю, что прихожу в команду уже в разгар сезона, но верю, что вместе мы сможем сделать качественный скачок», – заявил Вера.