Правление «Рубина» поставило оценку работе Рахимова

В Казани состоялось заседание правления «Рубина». Оно оценило выступление команды в первой части сезона.

«На прошлой неделе состоялось заседание правления «Рубина», на котором клуб подвел итоги осенней части сезона.

На заседании правления присутствовал и главный тренер команды Рашид Рахимов. Итоги осенней части были оценены как неудовлетворительные.

После заседания Рахимов покинул Казань», – написал источник.