Правление «Рубина» поставило оценку работе Рахимова

В Казани состоялось заседание правления «Рубина». Оно оценило выступление команды в первой части сезона.
«На прошлой неделе состоялось заседание правления «Рубина», на котором клуб подвел итоги осенней части сезона.
На заседании правления присутствовал и главный тренер команды Рашид Рахимов. Итоги осенней части были оценены как неудовлетворительные.
После заседания Рахимов покинул Казань», – написал источник.
- 60-летний Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года.
- В этом сезоне клуб занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
- Также команда вылетела из розыгрыша FONBET Кубка России от «Арсенала» из Первой лиги.
Источник: «РБ Спорт»