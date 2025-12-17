Предсказан следующий клуб Рахимова

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал скорую отставку Рашида Рахимова из «Рубина».

«Рубин» давно хотел слить Рахимова, которого когда-то назначил, высоко оценив его выступления в студии «Матч ТВ». Это, кстати, не шутка. Да, на уровне премьер-лиги тренеров порой выбирают по телевизору.

Правда, в этот раз получилось неплохо, если говорить о результате. Если говорить об игре, то очень даже понятно желание избавиться от Маматкулыча. Как ни крути, «Рубин» находится в стагнации, и надо что-то менять.

Да и Рахимов, я думаю, будет рад вернуться в любимую студию – поделиться мудростью «надо доверять своим тренерам» и похлопать по плечу Юрана. Чтобы потом, когда уволят Стаса, снова отправиться в «Ахмат», – написал Борзыкин.