Названа главная проблема «Спартака»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака», определил проблему клуба.

– Главная проблема «Спартака»? В клубе нет единоначалия: одни руководят, вторые тренируют, а третьи деньги дают. Вот и всe. Вот и получаются такие шатания. Если бы они на протяжении долгого времени доверяли спортивную составляющую одному человеку – главному тренеру, то, наверное, какой-то результат бы был.

Я предполагаю, что проблема заключается в этом. В клубе нет согласия в управлении данным объектом. Поверьте, у «Спартака» есть всe: деньги, прекрасная инфраструктура, отличный состав, но нет результатов.

– А вы видите такого человека, который это всe может объединить? Вы так сказали про главного тренера, будто отсылая к Олегу Ивановичу Романцеву.

– Олег Иванович уже вряд ли пойдет туда. Время ушло. Просто нужен человек, которому можно доверить и поручить такое дело. И что важно – подождать годик-два. Но им же нужно всe сразу, здесь и сейчас.

А когда что-то не получается, все в клубе начинают нервничать и включать административные рычаги, не помогающие и не способствующие успешным результатам, которые хотели бы видеть болельщики. Поэтому повторюсь, я считаю, что главная проблема «Спартака» в том, что в клубе нет единоначалия.