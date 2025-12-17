«Спартак» сообщил о назначении нового иностранного тренера

В «Спартаке» произошла формальная смена главного тренера. На должность назначен казахстанский тренер по физподготовке Вадим Боровский.

У Вадима Романова, сменившего в ноябре Деяна Станковича в качестве врио, нет лицензии PRО, поэтому во избежание санкций от РФС «Спартаку» нужно было назначить главным тренером человека с необходимым документом.

«Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией», – сообщили в «Спартаке».