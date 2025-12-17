Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» сообщил о назначении нового иностранного тренера

«Спартак» сообщил о назначении нового иностранного тренера

Вчера, 17:28
61

В «Спартаке» произошла формальная смена главного тренера. На должность назначен казахстанский тренер по физподготовке Вадим Боровский.

У Вадима Романова, сменившего в ноябре Деяна Станковича в качестве врио, нет лицензии PRО, поэтому во избежание санкций от РФС «Спартаку» нужно было назначить главным тренером человека с необходимым документом.

«Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией», – сообщили в «Спартаке».

  • Регламент гласит, что человек без лицензии PRO может возглавлять клуб РПЛ не более 30 дней.
  • За нарушение предусмотрен штраф в размере 750 тысяч рублей.
  • Известно, что готовиться к продолжению сезона «Спартак» начнет под руководством Романова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
sochi-2013
1765982423
Удачи! Дайте этому тандему хотя бы пару сезонов поработать.
Ответить
БеZуМныЙ
1765982560
Что тут сказать кроме Гыгыгы!!!
Ответить
Foxitkuban
1765983572
Заголовки БомбарДЫРА, такого же недалёкого ума, как и руководство Спартака.
Ответить
Интерес
1765983679
Цирк.
Ответить
Номэд
1765984117
Дурачки обитатели мусорных баков, которые только заголовки умеют читать. Ясно написано, кого и почему назначили. А ЦИРК - это гаСпромовские рфс, кдк, эск и т.д и т.п. и зпрф!
Ответить
рылы
1765984746
ура! боров в тарасятнике! паззл сложился, как с вратарём свиновым! номэдка в БЕШЕНСТВЕ! гы-гы!
Ответить
Desma
1765985490
Вот теперь физрук настоящий. Придраться не к чему.
Ответить
BRO_football
1765994403
Костыль вместо решения проблемы. А чего вы ожидали? Это же Спартак.
Ответить
mab1011
1766062436
Только у нас допустимо такое раз-дол-байство... Это так-же как посадить на пассажирское сиденье водителя с правами, а самому без прав-за руль.
Ответить
Kirill-Fedotov-vkontakte
1766069470
5 дебилов с туцпыми комментариями ниже... 2 *****, 2 коня и крыса. Один тупее другого.
Ответить
