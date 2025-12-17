«Спартак» принял важное решение по Барко

Руководство «Спартака» заинтересовано в продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко.
«Спартак» в ближайшее время планирует обсудить с полузащитником Эсекьелем Барко новый контракт.
Спортивный блок красно-белых хочет сохранить игрока в клубе», – написал источник.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
- «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.
Источник: Metaratings