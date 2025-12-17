«Палмейрас» заинтересовался хавбеком «Спартака»

«Палмейрас» намерен приобрести атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Москвичи запрашивают за игрока около 15,5 миллиона евро. Бразильский клуб готов позволить себе такую сумму.

Сам Барко не против перейти в клуб из Сан-Паулу. Игровые способности аргентинца делают его приоритетной целью «Палмейраса» в зимнее трансферное окно.