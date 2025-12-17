«Палмейрас» заинтересовался хавбеком «Спартака»

«Палмейрас» намерен приобрести атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
Москвичи запрашивают за игрока около 15,5 миллиона евро. Бразильский клуб готов позволить себе такую сумму.
Сам Барко не против перейти в клуб из Сан-Паулу. Игровые способности аргентинца делают его приоритетной целью «Палмейраса» в зимнее трансферное окно.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
- «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.