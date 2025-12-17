Введите ваш ник на сайте
«Палмейрас» заинтересовался хавбеком «Спартака»

Вчера, 14:34
19

«Палмейрас» намерен приобрести атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Москвичи запрашивают за игрока около 15,5 миллиона евро. Бразильский клуб готов позволить себе такую сумму.

Сам Барко не против перейти в клуб из Сан-Паулу. Игровые способности аргентинца делают его приоритетной целью «Палмейраса» в зимнее трансферное окно.

  • 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
  • «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Палмейрас Барко Эсекьель
САДЫЧОК
1765971530
Нельзя Барко продавать.Можно 75% всей команды продать, но не его.
Ответить
ScarlettOgusania
1765972589
Карп выпил лишнего от радости, прочитав Bola Vip о якобы желании купить Баркито... и не смущает, что Барко не вписывается в игровой профиль Палмейраса, которому нужен "универсальный нападающий", способный сыграть блуждающую "девятку"...) в общем ни по цифрам "ожидаемого трансфера", ни по желанию продать Барко лохо-инсайдер не угадал, может фантазировать дальше...
Ответить
СильныйМозг
1765972893
Не игрок, а мусор. Зачем он им?
Ответить
ilich55
1765973855
Ванька жжёт.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765973968
Это такая шутка Карпа? Трёха теперь красная цена за этого сбитого лётчика и то в Базарный день. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1765976365
верится с трудом хотя сумма реальная
Ответить
рылы
1765978630
щас в бразилии приняли новые законы. короче, суть в том, что теперь там можно рекламу букмекеров. и эти самые букмекеры набежали толпой, всех завалили баблом. теперь в бразилиях денег не считают, их клубы уже дороже наших, а какие-то фк сантосы, только вернувшиеся из фнл, подписывают неймаров. я к тому веду, что теперь хер нам, а не дешёвые футболисты из бразилии. но и плюс в том, что они реально способны теперь выкинуть двадцатку за игрока, чего отродясь не было. если им нужен барко - они спокойно закроют все хотелки спартага. было бы желание, как говорится. но денег у них дофига.
Ответить
