Павлюченко выявил перспективного игрока в «Спартаке»: «Он будущее клуба»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высоко оценил уровень нападающего команды Игоря Дмитриева.

– Кого из игроков «Спартака» можете выделить по итогам года? Многие отмечают прогресс Дмитриева.

– Дмитриева в «Спартаке» я и раньше выделял. Но судить по некоторым матчам не стоит. Он молодой, мы таких футболистов начинаем до небес поднимать и расхваливать. И они начинают думать, что всего добились, всe умеют. Пока молодой, на сегодняшний день, да, он перспективный. Мне кажется, Дмитриев – это будущее «Спартака».

Но рано, нужно какое-то время. Посмотрим, как он проведeт вторую часть сезона. Если говорить о качествах, кнечно, Игорь талантливый и хороший футболист. Надеюсь, он дальше будет прибавлять и станет лидером «Спартака». На сегодняшний день его можно выделить.