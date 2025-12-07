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  • Орлов назвал игрока «Спартака», который ему нравится: «Быстрый, резкий, настырный»

Орлов назвал игрока «Спартака», который ему нравится: «Быстрый, резкий, настырный»

7 декабря 2025, 17:24
12

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева.

«Что касается «Спартака», то у красно-белых очень приличный состав, способный решать большие задачи. Нужен тренер. Нравится, что в команде раскрываются молодые футболисты. Имею в виду, прежде всего, Дмитриева. Запомнился его классный индивидуальный проход в дерби и прострел на Угальде. Но тот не дотянулся до мяча... Быстрый, резкий, настырный, мощный. Не боится лезть вперед.

Он мне напоминает его отца – Сергея Дмитриева. Тот трижды выигрывал чемпионат страны. В 1984 году с «Зенитом», в 1991-м с ЦСКА. А в 1997 году он был в «Спартаке» Олега Романцева. Так что желаю Игорю повторить карьеру отца», – сказал Орлов.

  • Дмитриев провел в этом сезоне 16 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дмитриев Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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VVM1964
1765118279
Есть куда ещё расти, но действительно временами очень хорош ! Потенциал есть !
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...уефан
1765118643
...я думал, это он о Максименко. Ошибся...
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Интерес
1765119264
Заманивают...Держись,пацан, не всё деньги определяют.Ну если не наскучило ещё играть в футбол.
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zigbert
1765121981
Неплохо вписался в игру Спартака. А ведь у многих были вопросы с его приобретением. Правда позиция не совсем его.
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Рукаку
1765129356
Блэт, я думал он про Соболева. Ай да Орлов, удивил
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