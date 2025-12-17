Реакция фанатов «Зенита» на готовящийся трансфер Гонду в ЦСКА

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на новость об интересе ЦСКА к форварду Лусиано Гонду.

«Уже не первый раз летят слухи об интересе ЦСКА к Лусиано.

Интерес как таковой, насколько помним, начался с Николича – ему очень нравился Лусиано и он даже просил проработать вариант с привлечением аргентинца в Грецию, куда он сбежал, обезромбив спортивную прессу России.

Тут все логично: ЦСКА нужен нападающий, Лусиано из Аргентины предлагали почти всем клубам, к России уже адаптирован, в футбол играть умеет, хоть нам это и боятся показывать в силу каких-то высших обстоятельств.

И зная, как работает ФК «Зенит», как будто есть ощущение, что там при прочих равных будет принято решение о какой-нибудь аренде в «Ривер Плейт» или обмен в «Коринтианс» на Ги Негао и права на еще две сотни килограмм молодых воспитанников бразильской академии.

Переход любого игрока в стан или даже стойло конкурента – ну камон, отдел фантастики не на этом этаже», – написали болельщики.