  • Главная
  • Новости
  • Реакция фанатов «Зенита» на готовящийся трансфер Гонду в ЦСКА

Реакция фанатов «Зенита» на готовящийся трансфер Гонду в ЦСКА

Вчера, 17:18
5

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на новость об интересе ЦСКА к форварду Лусиано Гонду.

«Уже не первый раз летят слухи об интересе ЦСКА к Лусиано.

Интерес как таковой, насколько помним, начался с Николича – ему очень нравился Лусиано и он даже просил проработать вариант с привлечением аргентинца в Грецию, куда он сбежал, обезромбив спортивную прессу России.

Тут все логично: ЦСКА нужен нападающий, Лусиано из Аргентины предлагали почти всем клубам, к России уже адаптирован, в футбол играть умеет, хоть нам это и боятся показывать в силу каких-то высших обстоятельств.

И зная, как работает ФК «Зенит», как будто есть ощущение, что там при прочих равных будет принято решение о какой-нибудь аренде в «Ривер Плейт» или обмен в «Коринтианс» на Ги Негао и права на еще две сотни килограмм молодых воспитанников бразильской академии.

Переход любого игрока в стан или даже стойло конкурента – ну камон, отдел фантастики не на этом этаже», – написали болельщики.

  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» в этом сезоне 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 10 миллионов евро.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.

Еще по теме:
Реакция агента Гонду на новость о переговорах с ЦСКА
ЦСКА начал переговоры о трансфере форварда «Зенита» 6
4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ 6
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Гонду Лусиано
Комментарии (5)
Artemka444
1765981627
Кафешка это не фанаты а просто стадо
Ответить
boris63
1765983208
Стадо баранов под названием «Кафешка», как неуловимые мстители, все про них слышали, но ни разу не видели.
Ответить
Интерес
1765983777
Ничё не понял, но полностью поддерживаю...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765983987
Нельзя отдавать Лусиано вообще никому. Лучше Кассьерру на выход за бугор и тем более нафиг Соболя! Гыгыгы
Ответить
рылы
1765984670
ахах)
Ответить
