«Локомотив» отправит нападающего в Первую лигу

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский перейдет в аренду в «Черноморец» до конца сезона-2025/26 .

Стороны достигли договорeнности, осталось оформить сделку юридически.

Контракт Радиковского с «Локомотивом» действителен до 31 декабря 2028 года.