«Локомотив» отправит нападающего в Первую лигу

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский перейдет в аренду в «Черноморец» до конца сезона-2025/26 .
Стороны достигли договорeнности, осталось оформить сделку юридически.
Контракт Радиковского с «Локомотивом» действителен до 31 декабря 2028 года.
- Ранее 20-летний форвард выступал на правах аренды за «Витебск».
- В составе этой команды в активе футболиста 28 матчей, 6 голов и 3 результативные передачи.
- За основной состав «Локомотива» Радиковский провел 2 игры, забил 1 гол.
Источник: Metaratings.ru