Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подобрал лучшего тренера для «Спартака».

«Лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например.

Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», – сказал Жирков.