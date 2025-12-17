Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подобрал лучшего тренера для «Спартака».
«Лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например.
Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», – сказал Жирков.
- Обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября исполняет Вадим Романов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: Sport24