Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака»

Вчера, 12:25
21

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подобрал лучшего тренера для «Спартака».

«Лучший тренер для «Спартака» – любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например.

Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», – сказал Жирков.

  • Обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября исполняет Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Орлов высказался об интересе «Зенита» к игроку «Спартака»
Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором Романова оставят на своем посту 4
Бубнов сказал, кого лучше назначить в «Спартак» 5
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жирков Юрий Титов Егор Тихонов Андрей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1765963904
Были уже воспитанники. Толку-то. Тут хоть Фергюсона поставь, если руководство останется на местах - клуб будет лихорадить. Рыба с головы гниёт.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765964316
а чего Jerk_off сам не лезет тренировать то ... видать, его советы и умения никому не нужны....
Ответить
Интерес
1765964567
Этого им надо...как его..А-Глушакова! Нет лицензии? Зато есть самогонный аппарат профессионального уровня.
Ответить
СильныйМозг
1765967701
У Мостового, вроде, есть лицензия.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765970437
Вот только хрякам и не хватало бромонтанщика до полного комплекта. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1765976237
эти не потянут ни с кем ничего не добивались
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 