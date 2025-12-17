Введите ваш ник на сайте
«Палмейрас» отказался от покупки Жерсона у «Зенита»

Вчера, 13:01
10

«Палмейрас» не готов приобрести у «Зенита» полузащитника Жерсона.

В ходе контактов между клубами бразильской стороне предложили выкупить игрока за сумму около 25 миллионов евро.

Для «Палмейраса» цена оказалась слишком высокой. Клуб из Сан-Паулу также не стал рассматривать вариант с использованием в сделке молодых игроков для снижения суммы.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 15 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.

Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Палмейрас Жерсон
  • Читайте нас: 