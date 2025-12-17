Ташуев объяснил провал Карпина в «Динамо»

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Столичный клуб назначил тренера в июне.

17 ноября он ушел в отставку по собственному желанию.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

– Карпину не хватило времени или мастерства?

– Совмещение было лишним. Сборная России – это фундаментальный проект. Да, сейчас нет официальных матчей, но очень много внимания к национальной команде. Карпину помешало совмещение. Не знаю, был ли готов Валерий Георгиевич к чемпионской борьбе с «Динамо».