Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подвела итог совместного европутешествия

Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, поделилась впечатлениями от совместного путешествия по Европе.

«Евротрип удался.

В Париж хочется возвращаться снова и снова. Мадрид не совсем поняли, но мои воспоминания о ЛЧ, где я участвовала, и о матче «Реала» превращают город во что-то особенное. И люди, которые в последний день пребывания показали нам душевный Мадрид, им отдельное спасибо», – написала Подшибякина.