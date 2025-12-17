Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подвела итог совместного европутешествия

Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, поделилась впечатлениями от совместного путешествия по Европе.
«Евротрип удался.
В Париж хочется возвращаться снова и снова. Мадрид не совсем поняли, но мои воспоминания о ЛЧ, где я участвовала, и о матче «Реала» превращают город во что-то особенное. И люди, которые в последний день пребывания показали нам душевный Мадрид, им отдельное спасибо», – написала Подшибякина.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно зимой.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову летом исполнилось 20 лет – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной