  • Главная
  • Новости
Девушка Батракова, которая старше его на 10 лет, подвела итог совместного европутешествия

Вчера, 19:25
13

Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, поделилась впечатлениями от совместного путешествия по Европе.

«Евротрип удался.

В Париж хочется возвращаться снова и снова. Мадрид не совсем поняли, но мои воспоминания о ЛЧ, где я участвовала, и о матче «Реала» превращают город во что-то особенное. И люди, которые в последний день пребывания показали нам душевный Мадрид, им отдельное спасибо», – написала Подшибякина.

  • Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно зимой.
  • Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
  • Батракову летом исполнилось 20 лет – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.

Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1765989272
Старушки на фото не видно.
Ответить
Хулиганин
1765990096
Вот оно будущее отечественного футбола. Один малолеток пердолит, другой милфу себе нашел.
Ответить
рылы
1765990403
шобвысдохли, кто заголовки пишет.
Ответить
Foxitkuban
1765990791
И что делает эта спортивная новость, на наших жёлтых страницах?
Ответить
Spartak_forv@
1765991126
Скорее,женщина Батракова).Уважайте зрелость.Даме как никак,идёт четвертый десяток
Ответить
СильныйМозг
1765992271
Старушка то, поди 24/7, ему .уй караулит!!! :)))
Ответить
шахта Заполярная
1765992630
Бабенка нашла себе кошелек, ну что скажешь, молодец, кто еще ее повозит по злачным местам. Как говорится, поматросит она Алешу и бросит.
Ответить
Everest13
1765995176
Еще один Прохор Шаляпин растет)))
Ответить
k611
1765995551
Что им в России не садиться. Не то время чтобы по Европе путешествовать...
Ответить
BRAZILES
1766001481
че они старух таких подбирают --на нос вешает свою курагу пацану некогда невидавшему дырку
Ответить
