  • Жирков разочарован в Европе: «Невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину»

Жирков разочарован в Европе: «Невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину»

Вчера, 21:57
18

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, как изменилось его отношение к Европе за последние годы.

«У меня Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину. У меня на 80-90 процентов ухудшилось отношение к Европе.

Кирьяков был в Германии, говорит, что у них все нормально, ничего не загибается, но, думаю, европейцы слушают информацию у себя по телевизору, что в России все плохо.

Я не полечу в Англию, даже если дадут визу. Зачем? Отдохнуть там? Где там отдыхать? Аршавин там был? Но он по работе туда ездил. Я же лучше слетаю в Турцию или ОАЭ», – заявил Жирков.

  • Жирков закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
  • За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

Еще по теме:
Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака» 19
Жирков – о тренерской карьере: «Работать никуда не зовут» 2
Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чугунный скороход
1766000113
А он прав
Ответить
DeStar
1766001534
Нифига как лизнул конечно))) конечно у каждого свое мнение, но фраза "вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину" звучит как жертва пропаганды)) не хочешь не едь, многие страны европы чисто "за компанию" кого-то там спонсируют, типа испании которой, мое мнение. вообще плевать на все это, да и то же италии.
Ответить
almanev
1766001657
А ещё Юрка думает,что в Бразилии говорят на бразильском
Ответить
Fju-2
1766006811
Ну спасибо, хоть "европейскими подсвинками" не назвал). А по поводу отдыха в Англии, так это излюбленное место отдыха российских туристов. Каждый геекачок мечтает посетить Солсберийский собор.
Ответить
Benifacto
1766027888
сказзал юрка уеЖжая из челси))))а он неплох! з.Ы ржу немагу....такой мужик прям! хлопнул дверью на нах
Ответить
Oldtrafford83
1766033412
Юра, открою тебе секрет, Турция тоже спонсирует каклов, так что ты снова обос...ся))
Ответить
Давид59
1766035158
Юра тоже "по работе" в Англию ездил. Спал, наверное, плохо. По родным берёзкам скучал.
Ответить
boris63
1766037674
Правильно, Юрка, тренером не берут, пора в госдуру собираться.
Ответить
FFR
1766038714
Юра как патриот поедет отдыхать в Магадан.
Ответить
нейтральныйкакникто
1766056673
Юра , зачем в Турцию - члена НАТО. Съездий- отдохни к дружественным странам -КНДР , КИТАЙ, Алжир,Монголия....
Ответить
