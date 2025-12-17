Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором Романова оставят на своем посту

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько считает, что руководство «Спартака» может оставить Вадима Романова на должности главного тренера.

– На ваш взгляд, кто должен быть тренером «Спартака»?

– Должна быть логика в принятии решения. В данном случае спортивный директор Франсис Кахигао будет назначать и отвечать за специалистов.

– Вам не кажется, что нужен русский тренер?

– Это будет рассуждение ни о чем. Спортивный директор будет назначать того, кого выберет. Наверное, в его шорт‑листе есть и русские, и иностранные специалисты. Будем внимательно следить.

– Может ли остаться Вадим Романов?

– Мне сложно об этом говорить, принимать решение будет спортивный директор. Если Кахигао посчитает, что команда сможет выиграть Кубок с Романовым, то его могут оставить. Именно такая цель должна сейчас стоять перед клубом.