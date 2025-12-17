Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов сказал, кого лучше назначить в «Спартак»

Вчера, 09:58
9

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды.

«У Романова такая же ситуация, как и с Гусевым. Но там [в «Динамо»] меньше очередь. А здесь спартаковская очередь знаешь, какая стоит? Сейчас Тихонов ещe подключился.

В шорт-лист его уже поставил кто-то. А чe, Тихонов чем хуже всех [кандидатов], тем более хуже Романова? Чем он хуже? Не хуже, а намного лучше как тренер. Где он только не поработал как тренер: и в «Краснодаре», и в «Спартаке», и Первую лигу всю прошeл.

Если бы меня спросили: Романов или любой спартаковец из шорт-листа – я бы Романова нигде не назвал.

Тихонов или Мостовой? Ты знаешь, я бы Моста поставил, потому что ему работать не дают, ну а Тихонов – помощник. Юран? Тоже. Вместо Романова – однозначно сильнее.

По Романову: пускай работает до конца сезона, а вы за это время, как и «Динамо», ищете тренера хорошего. «Спартак» максимум может занять 5-е место вместо «Балтики», а «Балтика» минимум может занять 6-е место. Романов может обойти Талалаева», – сказал Бубнов.

  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Мостовой сказал, какой тренер нужен «Спартаку» 9
Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу 17
4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ 6
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Романов Вадим Бубнов Александр Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765957233
ТИхонов + Мостовой+ Юран-это замечательное сочетание, в любой комбинации ...для будущих скандалов и краха команды! Я же давно говорю,что единственная и главная задача в этом сезоне-догнать и перегнать "Балтику".Вот и главный специалист по "Спартаку", его гордость и легенда, это подтверждает!
Ответить
рылы
1765958027
тут я уже соглашусь с хряком борзыкиным, что столько тупней вокруг, которые советуют подписать легенду, типа тихонова или аленичева. и что этого никогда не будет. лукойл чётко ищет иностранца, и найдёт рано или поздно. а эти всё визжат и визжат, что надо титова или мостового! при федуне такое было возможно. но лукойл не равно федун, бабки серьёзные вливают, и нормальный тренер - это уже половина успеха. и если станковичу накупили игроков на 100 лямов, по моим подсчётам (хотя некрасов говорит, что 150 лямов), то логично предположить что сейчас, или летом, лукойл завезёт дорогого тренера с именем, а тот, естественно, потребует гарантий закупа игроков под себя. и снова выделят 100-150 лямов, лишь бы не болтаться, как сейчас, в проруби, на 6 позорном месте, с таким-то составом. позорят сам лукойл, а они этого вынести не смогут, поэтому вольют бабла.
Ответить
Everest13
1765958935
Лучшая способ навсегда заткнуть учителя Мостового это дать ему поработать))), ну чтобы он свои громкие высказывания припустил))), а Спартаку все равно уже терять нечего)))
Ответить
bset
1765959177
Конечно, Мостового без какого либо опыта надо главным ставить, а Тихонова с опытом помощником)
Ответить
NewLife
1765968362
Бред.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765972789
Запасаемся попкорном. Скоро антинародные опять будут смешить страну сначала трансферами, а потом своим 10 местом и увольнением очередного физрука. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 