Бубнов сказал, кого лучше назначить в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды.

«У Романова такая же ситуация, как и с Гусевым. Но там [в «Динамо»] меньше очередь. А здесь спартаковская очередь знаешь, какая стоит? Сейчас Тихонов ещe подключился.

В шорт-лист его уже поставил кто-то. А чe, Тихонов чем хуже всех [кандидатов], тем более хуже Романова? Чем он хуже? Не хуже, а намного лучше как тренер. Где он только не поработал как тренер: и в «Краснодаре», и в «Спартаке», и Первую лигу всю прошeл.

Если бы меня спросили: Романов или любой спартаковец из шорт-листа – я бы Романова нигде не назвал.

Тихонов или Мостовой? Ты знаешь, я бы Моста поставил, потому что ему работать не дают, ну а Тихонов – помощник. Юран? Тоже. Вместо Романова – однозначно сильнее.

По Романову: пускай работает до конца сезона, а вы за это время, как и «Динамо», ищете тренера хорошего. «Спартак» максимум может занять 5-е место вместо «Балтики», а «Балтика» минимум может занять 6-е место. Романов может обойти Талалаева», – сказал Бубнов.