В ЦСКА назвали 3 причины ухода Николича

Вчера, 11:25
10

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба.

– Марко – непростой, но очень сильный мужик. Когда появился вариант ЦСКА, я всем уверенно говорил: это сильнейший тренер.

– Вы понимаете причину его ухода из ЦСКА?

– Ход его мыслей? Думаю, что да. 6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть – и тут всe случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: «Кирилл, я решил уйти».

Это комплекс причин: желание быть с семьeй, друг на позиции спортивного директора в АЕКе, отсутствие еврокубков у нас. У каждого своя жизнь. Комплекс его аргументов и видение, как строить карьеру – мне понятны. Добился он тут максимум, или можно было быть еще ваше – мы этого не узнаем. Тут нет правых и неправых, есть выбор каждого. Уверен, он ещe захочет тренировать в России.

  • В июне Николич перешел из ЦСКА в АЕК.
  • В прошлом сезоне под руководством серба красно-синие заняли 3-е место и выиграли FONBET Кубок России.

Комментарии (10)
Красногвардейчик
1765960671
Бред....Николич за несколько недель до ухода, толкал пламенные речи о будущем чемпионстве, а тут резко по семье заскучал и еврокубкам?
Ответить
Интерес
1765961563
Просто..проституция.
Ответить
рылы
1765963051
настоящая причина одна, и кроется в спартаге. кому надо - тот знает, что у николича произошёл конфликт с руководством. короче, суть в том, что эти дебилы зачем-то продлили станковича на улучшенных условиях. николич всё это прочитал, узнал, пришёл к руководству и потребовал того же. типа, я тут кубок вам выиграл, и вообще выше спартага финишировал в чемпе. хочу зарплату, как у станковича - на что его послали. вообще, двояко, конечно. по идее, он прав. но и клуб тоже прав. контракт есть, зарплата прописана - так какого хера ты возникаешь и требуешь больше на ровном месте? я не берусь судить тут. вышло так, как вышло.
Ответить
Феликс Михайлов
1765965393
Променял шило на мыло.
Ответить
SLADE2019
1765965423
Еще бы через год вспомнили про причины, которые и сейчас сто лет никому уже не нужны.
Ответить
FWSPM
1765971842
он что когда заключал контракт не знал что в россии нет еврокубков ? зачем эту пургу гнать. Вы просто зажали ему полностью заслуженное повышение зарплаты. Очень повезло что это не закончилось очередным провалом в чемпе хотя еще не вечер.
Ответить
boris63
1765975151
Это уже история.
Ответить
  • Читайте нас: 