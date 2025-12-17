В ЦСКА назвали 3 причины ухода Николича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба.

– Марко – непростой, но очень сильный мужик. Когда появился вариант ЦСКА, я всем уверенно говорил: это сильнейший тренер.

– Вы понимаете причину его ухода из ЦСКА?

– Ход его мыслей? Думаю, что да. 6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть – и тут всe случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: «Кирилл, я решил уйти».

Это комплекс причин: желание быть с семьeй, друг на позиции спортивного директора в АЕКе, отсутствие еврокубков у нас. У каждого своя жизнь. Комплекс его аргументов и видение, как строить карьеру – мне понятны. Добился он тут максимум, или можно было быть еще ваше – мы этого не узнаем. Тут нет правых и неправых, есть выбор каждого. Уверен, он ещe захочет тренировать в России.