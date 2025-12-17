В ЦСКА подтвердили интерес к Маркосу Леонардо

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что клуб инетерсовался покупкой бразильского нападающего Маркоса Леонардо.

– Новость о возможном переходе Леонардо из «Аль-Хиляля» за большие деньги правдива? ЦСКА реально готов приобрести нападающего такого уровня?

– В трансферах всегда должно совпасть много факторов. Тем более, когда речь о футболистах такого уровня звездности и качеств. По нему шла активная работа чуть ранее во время трансферного окна, но вряд ли на сегодня все может сойтись. У Маркоса хорошо идут дела сейчас.

Клуб готов рационально вложиться в актив, но не действовать бездумно и сорить деньгами.