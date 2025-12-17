В «Акроне» определили виновного в провале трансферной кампании

«Акрон» уволил спортивного директора клуба Антона Чистяков из-за провала летней трансферной кампании и низкой вовлеченности в дела «двойки», молодежки и академии.

«Для клуба принципиально важно развитие спортивной вертикали (Морозов тратит большие деньги на новую базу в Тольятти + манеж для академии), а Чистяков сфокусировался лишь на главной команде.

Поэтому зимой за трансферную политику Акрона будет отвечать селекционный отдел под руководством Буртового (он уже несколько лет в этой должности) + генеральный директор Клюшев», – написал журналист Иван Карпов.