«Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

«Спартак» принес извинения за опубликованный сегодня пост в официальном твиттере клуба.

Ранее на странице красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия на тренировке назвал бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце».

«Спартак приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», – говорится в заявлении клуба.

Спустя некоторое время после появления данного видео зарубежные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам. Позже публикация была удалена.