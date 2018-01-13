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  • «Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

«Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

13 января 2018, 18:59
25

«Спартак» принес извинения за опубликованный сегодня пост в официальном твиттере клуба.

Ранее на странице красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия на тренировке назвал бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце».

«Спартак приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», – говорится в заявлении клуба.

Спустя некоторое время после появления данного видео зарубежные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам. Позже публикация была удалена.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Соа́рес де Мора́ис
1515859730
Зря! Давилась бы эти толерасты и наши говеные сми своим калом. Кому надо тот шутку понял, о чем собственно и Фернандо уже сказал. англия конечно тут как тут - куда без неё, высер гейропейский
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Хакасия
1515859890
Извиняться, значить признать виновным.
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VVM1964
1515859945
Толерантность епрст . Не вижу никакого криминала - думаю никто из Спартаковцев не обиделся , а остальные пусть лечатся , если что .
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Пестрый
1515860970
Да этот Джикия тупой баран безмозглый! Соображать надо где чего постить чтобы всяким идиотам повода не давать! Надо думать мозги ему в клубе вправят но тут явный косяк и недоработка Траха!
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Ден Батонг
1515860983
Песня даже есть Пьера Нарцисса - Шоколадный Заяц с фабрики звезд пусть послушают мудаки, и посмотрят кто ее поет. ОНИ ВО ВСЕМ УЖЕ ВИДЯТ РАСИЗМ
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Килп-Явр
1515864317
Быстро сдулись, могли умное что-то придумать, как-то выкрутиться! А извинения говорят о большом уме в пресс службе и кого назначают ответственным за публикации в твитере
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Вомбат
1515865208
Шли бы они в сад со своей политкорректностью. Россияне не будет притворяться дальтониками, как это все - абсолютно все - делают в Европе и Штатах. Я не болельщик Спартака, но я с вами в этом вопросе. Назвать друга с шоколадным цветом кожи шоколадкой - это не расизм. Если тот его в ответ назовет снежком, это тоже не будет расизм.
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sobaka120982
1515867402
Что за бред начался,у меня была девушка,так я её называл мулатка шоколадка,и что я рассист? Ей нравилось, хотя она плохо знала русский)))
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Полная Канистра
1515868701
зарубежное СМИ это само расизм
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ваавва
1515871994
Где тут расизм ,дружеский прикол.
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