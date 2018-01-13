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    «Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

    «Спартак» принес извинения за опубликованный сегодня пост в официальном твиттере клуба.

    Ранее на странице красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия на тренировке назвал бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано «шоколадками, которые тают на солнце».

    «Спартак приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», – говорится в заявлении клуба.

    Спустя некоторое время после появления данного видео зарубежные СМИ обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным игрокам. Позже публикация была удалена.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2018 18:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 января 2018, 23:01

      Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 января 2018, 22:57

      Интересно, если кто-то из бразильцев назовет Джикию или Глушака "снежок", то будет такой же шум и расизм?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 13 января 2018, 22:33

      Где тут расизм ,дружеский прикол.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 21:38

      зарубежное СМИ это само расизм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 21:37

      зарубежное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 21:36

      ЗАРУБЕЖНОЕ сми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 января 2018, 21:16

      Что за бред начался,у меня была девушка,так я её называл мулатка шоколадка,и что я рассист? Ей нравилось, хотя она плохо знала русский)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 13 января 2018, 21:12

      Если удалили, значит признали ошибку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      martin gore > порт 14 января 2018, 12:33

      зря сделали это. пусть тявкают.

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 13 января 2018, 21:12

      все равно смешно

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 13 января 2018, 20:55

      Исправили бы на "шоколадки не тают на солнце".

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