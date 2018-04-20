«Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

«Локомотив» оштрафовал полузащитника Игоря Денисова на 1 миллион рублей за грубое слово, которое игрок оставил в протоколе допинг-контроля во время прохождения допинг-тестирования на клубной базе в понедельник, 16 апреля.

Процедура контроля затянулась. В итоге хавбек, разозленный тем, что может опоздать на тренировку команды, написал в протоколе «дебилы».

Денисов уже принес свои извинения допинг-офицеру. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и РФС считают инцидент исчерпанным.