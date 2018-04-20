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    «Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

    «Локомотив» оштрафовал полузащитника Игоря Денисова на 1 миллион рублей за грубое слово, которое игрок оставил в протоколе допинг-контроля во время прохождения допинг-тестирования на клубной базе в понедельник, 16 апреля.

    Процедура контроля затянулась. В итоге хавбек, разозленный тем, что может опоздать на тренировку команды, написал в протоколе «дебилы».

    Денисов уже принес свои извинения допинг-офицеру. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и РФС считают инцидент исчерпанным.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 18:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:54

      Жестко но справедливо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 21 апреля 2018, 09:49

      лям лишний завалялся чё..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 апреля 2018, 03:01

      Узнаю Игорька...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2018, 02:40

      Допинг-офицера следует проверить. Может он и правда дебил ***@.
      В Европе их немеряно.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 апреля 2018, 00:13

      Денисов зачастую называет кое-кого своими именами, за что признан этими лицами конфликтным футболистом. Помню, как Лавров высказался в адрес некоторых политиков покруче - дебилы, бл@...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 апреля 2018, 22:34

      Ни в коем случае не называйте в прямую дебилов дебилами,это очень дорого стоит.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Сержтир 21 апреля 2018, 03:05

      Ну да, миллион-то нам , нищебродам, ни как не по карману

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 апреля 2018, 21:33

      после ЧМ18 мы нахер никому не будем нужны с этими пробами,ну только если не выиграем ЛЧ к примеру.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 апреля 2018, 20:13

      не согласен с Денисовым, я бы ещё пару ласковых написал.

      0
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      Рейтинг: -8

      kamarovae 20 апреля 2018, 19:50

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://clck.ru/Csvcx

      -3
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 20 апреля 2018, 19:22

      Лавров напрягся....если чо где ему такие бабки взять, если вдруг МИД нахлобучат ?
      А вот кудесник ногомяча Дениска отслюнявил, не отходя от кассы, да ещё и на чай офицеру оставил

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