Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

«Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

20 апреля 2018, 18:14
19

«Локомотив» оштрафовал полузащитника Игоря Денисова на 1 миллион рублей за грубое слово, которое игрок оставил в протоколе допинг-контроля во время прохождения допинг-тестирования на клубной базе в понедельник, 16 апреля.

Процедура контроля затянулась. В итоге хавбек, разозленный тем, что может опоздать на тренировку команды, написал в протоколе «дебилы».

Денисов уже принес свои извинения допинг-офицеру. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и РФС считают инцидент исчерпанным.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Torvald64
1524237914
У Лаврова есть достойный преемник :) Отечественную дипломатию есть, на кого оставить
Ответить
Боцман59rus
1524238465
кратко, правильно, дорого,,,
Ответить
Бриг
1524238921
Денисов странный все же. Так моя мама называла идиотов.
Ответить
maygli
1524239751
Денисов прав, хоть он мне и не нравится. Эти допингисты в корень оборзели, у них нет ограничений. такое ощущение, что они тащатся заставляя спортсменов чувствовать себя тварью дрожащей перед ними. Царьки ***.
Ответить
OfaZavr
1524239867
ну а что вполне его можно понять, эти допинг-офицера порою перегибают.
Ответить
Федя Кабак
1524240992
Ведь правда Денисов прав. Сколько можно этим типам уже потокать.Каждый день пробы берут
Ответить
Полная Канистра
1524241228
зато офицер точно будет знать кто он и от кого получил это новое звание
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1524241379
Лавров напрягся....если чо где ему такие бабки взять, если вдруг МИД нахлобучат ? А вот кудесник ногомяча Дениска отслюнявил, не отходя от кассы, да ещё и на чай офицеру оставил
Ответить
kamarovae
1524243056
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://clck.ru/Csvcx
Ответить
Zeff
1524267631
Допинг-офицера следует проверить. Может он и правда дебил ***@. В Европе их немеряно.
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
3
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
4
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
7
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
12
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+