Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может понести уголовную ответственность за невыполнение решения Никулинского суда Москвы. Ранее суд арестовал счета футболиста в рамках бракоразводного процесса с женой Дарьей.

«По словам адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, футболист нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 миллионов рублей. Если информация подтвердится, то это – уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

28 сентября Дарья Глушакова подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества с игроком красно-белых.

Пара поженилась в 2009 году. У Дениса и Дарьи двое дочерей.