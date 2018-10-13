Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

Как он мог снять со счета ,если было решение суда. Не позавидуешь сейчас Глушакову ,ему совсем не до футбола.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может понести уголовную ответственность за невыполнение решения Никулинского суда Москвы. Ранее суд арестовал счета футболиста в рамках бракоразводного процесса с женой Дарьей.
«По словам адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, футболист нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 миллионов рублей. Если информация подтвердится, то это – уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».
28 сентября Дарья Глушакова подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества с игроком красно-белых.
Пара поженилась в 2009 году. У Дениса и Дарьи двое дочерей.