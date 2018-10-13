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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может понести уголовную ответственность за невыполнение решения Никулинского суда Москвы. Ранее суд арестовал счета футболиста в рамках бракоразводного процесса с женой Дарьей.

    «По словам адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина, футболист нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 миллионов рублей. Если информация подтвердится, то это – уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

    28 сентября Дарья Глушакова подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества с игроком красно-белых.

    Пара поженилась в 2009 году. У Дениса и Дарьи двое дочерей.

    Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт»

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    13.10.2018 15:40
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 15:19

      Как он мог снять со счета ,если было решение суда. Не позавидуешь сейчас Глушакову ,ему совсем не до футбола.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 октября 2018, 09:03

      ну в бутырке есть местечко

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 октября 2018, 02:15

      Вот сегодня делал себе забор из профнастила. На забор ушло порядка 45 тысяч рублей и ещё нужно тысяч восемь. И это только забор, который выходит на улицу.
      Вот, как-то так..........

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 13 октября 2018, 22:03

      Какое отношение это имеет к ФУТБОЛУ???????????? ПОМОЙКА

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      Рейтинг: +1440

      balam > Axe111 14 октября 2018, 06:56

      а некогда футболом заниматься

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > balam 14 октября 2018, 08:06

      Да, при таких деньгах и футбол ужу не нужен! Вы правы!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 13 октября 2018, 20:32

      Статьи про Глушакова,Мамаева,Кокорина просто скоро замнут статьи про сборную России!

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 20:28

      Чушь собачья! Исполнение решения суда о аресте счетов не лежит на ответчике! Как,как он мог вывести деньги со счёта банка,при вступившем в силу решении суда???

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 октября 2018, 20:10

      С таким составом из свободных агентов Бутырка скоро станет чемпионом по футболу среди российских сизо

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 октября 2018, 19:45

      Давайте всех футболистов сборной топить.. может у нас получится сборную закопать.....

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      Рейтинг: +3136

      m40 > афоня72 13 октября 2018, 19:54

      Да когда он в сборной то играл последний раз? И если так продолжит играть как сейчас, возвращение в сборную ему не светит. Да даже если игрок сборной, это что иммунитет от преступлений и правонарушений?

      7
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > m40 13 октября 2018, 19:59

      Да я вообще про то , что темы около футбольные вообще задрали , хотя ты прав, Глушаков уже не на уровне сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > афоня72 13 октября 2018, 20:30

      Ну это да, желтухи много стало и это несколько раздражает.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > афоня72 13 октября 2018, 20:53

      А кто из этой троицы игрок сборной?????

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > slavutiq70 24 октября 2018, 13:04

      Кокорин и Мамаев ОБА!!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > афоня72 24 октября 2018, 16:53

      Они в были в той сборной которую и сборной назвать нельзя....А сборную которую все полюбили и зауважали их и близко не было...

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > slavutiq70 24 октября 2018, 17:05

      Я Уважаю твое мнение, но у меня оно свое!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 19:42

      а нету у меня денег я на всё веники будёновки и тазики купил пусть берёт 50% и ходит в баню

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 19:41

      Вывел и вывел, его счет, его деньги!

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